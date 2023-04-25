Украина останется без поддержки Запада при провале контрнаступления Фото: REUTERS

Киев столкнется с серьезными проблемами из-за растущего давления с целью вступления в серьезные переговоры о замораживании конфликта. Также Украина останется без поддержки Запада при провале контрнаступления. Об этом рассказала в своей публикации The New York Times.

Отмечается, что Запад не может вечно поддерживать Киев и удовлетворять все их запросы.

В материале говорится, что у партнеров киевского режима иссякли запасы вооружения, а имеющееся внутреннее производство не может справиться с неизменно растущими запросами Украины. При этом в обозримом будущем Запад больше не сможет оставить поставки вооружения в таком объеме и вести столь масштабную подготовку для активизации боевых действий.

Ранее KP.RU рассказывал, что США вынудят Зеленского уступить России территории уже летом 2023 года. Это станет следствием провала попытки украинского контрнаступления. В Вашингтоне считают, что у ВСУ не хватит сил на захват и удержания позиций.