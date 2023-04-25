Дилер «Автодом» приобрел российские активы компании Mercedes-Benz Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дилер «Автодом» завершил сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, в которую включен завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и лизинговая «дочка» компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Также теперь «Автодом» получил право проводить техобслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России.

Уже в ближайшее время компания объявит нового технологического партнера, а самым важным фактором в покупке активов было сохранение рабочих мест. Сервисное обслуживание автомобилей марки возобновится уже в ближайшее время.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что ведомство совместно с компанией «Автодом» прорабатывает варианты привлечения партнеров для перезапуска производства на заводе в Есипово.

Напомним, что недавно «Яндекс» выкупил последнюю долю корпорации Uber в общем бизнесе. Теперь российская компания стала единственным владельцем сервисов по заказу такси, аренды каршеринга и проката электросамокатов.