В Вашингтоне считают, что наступление не выведет Украину из тупика Фото: REUTERS

Чиновники в Вашингтоне считают, что наступление ВСУ не приведет к какому-либо сдвигу в конфликте на Украине в пользу Киева. Наиболее вероятным исходом остается «тупиковая ситуация» для Украины. Об этом рассказывает издание The New York Times.

Также отмечается, что украинские войска испытывают большие проблемы, поскольку в Артемовске они сильно истощили запасы боеприпасов и бои привели к потерям большого количества людей в ряде опытных подразделений.

В издании добавили, что американские военные чиновники допускают, что все может случиться и по другому сценарию, если украинские войска будут использовать различные уловки и обман.

Ранее стало известно, что Украина останется без поддержки в случае провала контрнаступления. Запад уже почти исчерпал все возможности поставки боеприпасов и в обозримом будущем уже не сможет удовлетворять колоссальные запросы Киева.