Дональд Трамп: США превратились в свалку из-за миграционной политики Байдена Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что миграционная политика Джо Байдена привела к катастрофической криминальной ситуации в стране. Политик указал на то, что улицы американских городов наводнены разнообразными деструктивными элементами, вроде наркоманов и преступников, и всё из-за Байдена

«При Байдене южная граница упразднена, и миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками», - говорит Трамп.

Экс-президент Штатов добавил, что под его руководством у США была самая крепкая внешняя граница. Байден же, заверил Трамп, не только наполнил улицы криминалом, но и привёл страну к сильнейшей за последние 50 лет инфляции, допустил катастрофу в Афганистане, и поставил весь мир на порог Третьей Мировой войны.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Трамп призвал завершить конфликт на Украине как можно быстрее, и пообещал добиться урегулирования за одни сутки, если снова станет президентом США.