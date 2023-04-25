Медведев заявил о растущей угрозе перспективы ядерной войны, фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что перспектива ядерной войны в мире растёт с каждым днём, и климатические проблемы по сравнению с этим - ничто. Об этом Медведев говорил во время марафона «Знание».

Медведев призвал перестать паниковать и переживать из-за того, что общая температура воздуха в мире поднялась на один градус, так как человечество наблюдает за этими процессами ещё слишком недолго, да и есть перспективы куда более реальные и опасные.

«На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давление в три тысячи килограмм на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом», - говорит политик.

По словам Медведева, такая перспектива сегодня есть, и к большому сожалению - она растёт с каждым днём развития внешнеполитической ситуации вокруг России. Поэтому, призывает он, беспокоиться стоит из-за более вероятных и страшных вещей, нежели абстрактных изменений климата.

Ранее KP.RU сообщил о том, как Медведев оценивает вероятность Третьей Мировой войны, можно ли её предотвратить, и насколько здоров сейчас мир в целом.