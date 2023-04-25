“Мир болен”: Медведев рассказал, можно ли предотвратить мировую войну

Медведев заявил, что мир болен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что современный мир находится на пороге мировой войны. Политик отметил, что новый мировой конфликт еще можно избежать.

“Мир болен. И вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является”, – заявил Дмитрий Анатольевич участникам марафона “Знание”.

Также он напомнил, что распад империй всегда заканчивается войнами, но после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.

“Мировой войны можно избежать, но делать не буду прогнозы, прогнозы - дело неблагодарное”, – сказал Медведев.

Напомним, в начале 2023 года стрелки "Часов Судного дня" перевели рекордно близко к "ядерной полуночи". По мнению экспертов в области ядерной безопасности, во многом это связано с ситуацией на Украине и повышенным риском ядерной эскалации.

Медведев ранее заявил, что угроза ядерной войны существует всегда и отметил, что никто подобного конфликта не хочет. Также он называл способ сдвинуть стрелку “Часов Судного дня” назад. По мнению политика, Вашингтон может сделать это пересмотрев свою позицию по конфликту на Украине.