Медведев оценил работу и потенциал оборонного комплекса России в период спецоперации Фото: REUTERS

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны вышел за время проведения военной спецоперации на принципиально новый уровень, а все кто предрекали ВС РФ быстрый расход боеприпасов - ошиблись. Об этом политик заявил на просветительском марафоне «Знание».

«В начале того, что случилось в прошлом году, наши недруги все время говорили, мол, вот, у них там ракеты закончатся, снаряды закончатся, танки закончатся, еще что-то закончится. Ничего из этого не произошло», - говорит Медведев.

По словам зампреда Совбеза, это стало возможно благодаря слаженной работе и заблаговременному вливанию средств в ОПК. Оборонная промышленность сохранила в себе и качественные кадры, и средства, и научно-производственный потенциал. Успех этой отрасли и труд её сотрудников, заверил Медведев, даёт основания утверждать, что Россия может решать любые задачи, и производство востребованных средств поражения - одна из них.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Медведев напомнил о причинах начала военной спецоперации - ей дали старт исключительно из-за того, что НАТО решили расширяться к границам России.