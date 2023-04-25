Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО

Медведев назвал спецоперацию на Украине ответом на расширение НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение о проведении спецоперации на Украине ответом на расширение военного блока НАТО.

“Что мы можем сделать? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО”, – заявил политик на просветительском форуме “Знание”.

По его мнению, Западные “партнеры” понимают только язык силы, и по другому решать вопросы не хотят. Медведев считает, что Запад не намерен считаться с интересами России и хочет только доминировать.

“Поэтому еще раз повторю: они понимают только силу, и им должна быть противопоставлена только сила”, – сказал Дмитрий Анатольевич.

В Кремле также подчеркивали, что военный блок НАТО является опасным инструментом, и его постоянное приближение к российским границам угрожает безопасности страны и вынуждает принимать контрмеры по обеспечению своей безопасности.