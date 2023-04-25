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НовостиПолитика25 апреля 2023 8:37

Медведев назвал спецоперацию ответом России на расширение НАТО

По его мнению, Запад понимает только язык силы
Сергей ЧИКОВ
Медведев назвал спецоперацию на Украине ответом на расширение НАТО

Медведев назвал спецоперацию на Украине ответом на расширение НАТО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение о проведении спецоперации на Украине ответом на расширение военного блока НАТО.

“Что мы можем сделать? Мы уже делаем. Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО”, – заявил политик на просветительском форуме “Знание”.

По его мнению, Западные “партнеры” понимают только язык силы, и по другому решать вопросы не хотят. Медведев считает, что Запад не намерен считаться с интересами России и хочет только доминировать.

“Поэтому еще раз повторю: они понимают только силу, и им должна быть противопоставлена только сила”, – сказал Дмитрий Анатольевич.

В Кремле также подчеркивали, что военный блок НАТО является опасным инструментом, и его постоянное приближение к российским границам угрожает безопасности страны и вынуждает принимать контрмеры по обеспечению своей безопасности.