Медведев подтвердил, что НАТО ведет прокси-войну против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 25 апреля, подтвердил, что НАТО ведет прокси-войну против России. Он подчеркнул, что РФ противостоит не армия Украины, а весь Североатлантический альянс, и нужно сделать все для победы.

«Могу лишь подтвердить, что нам противостоит не украинская армия, а весь НАТО. Это прокси-война, которую западный мир проводит против нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы мы победили, я в этом абсолютно уверен», - заявил Медведев во время своего выступления на марафоне «Знание».

Он также выразил абсолютную уверенность в том, что все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным, будут выполнены.

Как писал сайт KP.RU, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны Североатлантического альянса являются стороной конфликта на Украине, так как поставляет Киеву оружие и снабжают разведданными. Он добавил, что НАТО также обучает украинских солдат, а наемники из государств альянса принимают участие в боевых действиях против российских военных.