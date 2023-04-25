Трамп не исключил, что причиной ухода телеведущего Такера Карлсона с Fox News стали ограничения и цензура, фото: Zuma/ТАСС

Один из самых популярных и скандальных телеведущих США, Такер Карлсон, покинул телеканал Fox News. Бывший американский президент Дональд Трамп прокомментировал это событие, заявив о том, что Карлсону не давали полной свободы действий и подвергали его выступления цензуре.

По мнению Трампа, Fox News ограничивал Такера Карлсона, не давая ему вести передачи в том формате, который приносил огромные просмотры, и нравился самому ведущему. Как отметили на телеканале CBS, после ухода Карлсона акции Fox News моментально подешевели на 3 %, что в общих числах крайне внушительная сумма.

Карлсон - телезвезда из Республиканской партии. Он знаменит резкой критикой демократов, а в последнее время жёстко прохаживался по политике действующего президента Джо Байдена, обвиняя его в том, что он привёл США к кризису, и чуть ли не затеял Третью Мировую войну.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российский ведущий Владимир Соловьёв пригласил Такера Карлсона вести своё шоу в России, где ему никто не запретит жёстко критиковать Байдена и его политику.