Итальянские предприниматели не собираются покидать российский рынок Фото: REUTERS

Глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил о том, что компании из Италии не собираются покидать российский рынок, и даже планируют новые, серьёзные инвестиции в этом направлении. Об этом Торрембини рассказал в беседе с РБК.

Как заявил глава Ассоциации, за последнее время только две итальянские компании продали свои активы в России. Одна из них - госкорпорация Enel, которая и без давления США и Евросоюза планировала это сделать, ещё до начала спецоперации на Украине. Остальные компании остались с Россией, хоть это и несёт за собой определённые трудности.

«Сложности огромные - логистические, финансовые, в банковском секторе, давление, которое они получают от властей в Италии и Европе. Но тем не менее наши фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений. Россия - это большой рынок, он имеет геополитическое и геоэкономическое значение. Это не Непал, это Россия», - говорит Торрембини.

Также он подчеркнул, что сейчас 3-4 компании готовят серьёзные инвестиции в российский бизнес, связанный с отраслями строительных материалов и продуктов питания. Называть компании Торрембини не стал, но напомнил, что в России работают более сотни предприятий из Италии.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё до начала СВО, во время пандемии коронавируса, итальянские предприниматели демонстрировали стойкую приверженность российскому рынку, и крепко за него держались.