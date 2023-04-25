Орешкин поставил под вопрос возобновление экономического сотрудничества России с Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента России Максим Орешкин во вторник, 25 апреля, заявил, что в том случае, если страны Запада захотят возобновить экономическое сотрудничество с РФ, надо будет «смотреть с большим вопросом», так как цена такого сотрудничества уже известна.

«Даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже смотреть с большим вопросом, потому что цену такого сотрудничества мы уже знаем», - объяснил Орешкин в ходе марафона «Знание».

Он напомнил, что большое количество компаний из стран Запада сначала сообщили, что покидают российский рынок.

«Но сейчас со всех сторон пытаются свое оборудование, свои продукты ввести в Россию, потому что для западных компаний это крупный рынок и разрыв с Россией - для них это очень болезненная история», - рассказал Орешкин.

В качестве примера он рассказал о том, что одна из западных компаний после ухода с российского рынка решила вернуться. Однако, по его словам, таким образом она освободила место для представителей российского бизнеса, которые в настоящее время стали «набирать обороты».

«И в этом плане такой российский бизнес нужно поддерживать», - пояснил помощник президента.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал несправедливым отношение Запада к интересам России и отметил его неготовность к равноправному партнерству. По мнению политика, Запад на протяжении десятилетий «просто издевался» над Россией и пытался ее ослабить.