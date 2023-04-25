Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 апреля 2023 8:21

Медведев заявил, что Запад оказался не готов к равноправному партнерству с Россией

По его мнению, Запад "просто издевался" над Россией и пытался ее ослабить
Сергей ЧИКОВ
Медведев обвинил Запад в несправедливости по отношению к России

Медведев обвинил Запад в несправедливости по отношению к России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал несправедливым отношение Запада к интересам России и отметил его неготовность к равноправному партнерству.

“Так называемый западный мир во многом оказался несправедлив к нашей стране и не готов к равноправному партнерству”, – заявил политик на форуме “Знание”. Он отметил, что Россия неоднократно призывала учитывать ее обеспокоенность в сфере безопасности.

Медведев считает, что Запад на протяжении десятилетий “просто издевался” над Россией и пытался ее ослабить. Президент России Владимир Путин тоже отмечал, что “цель Запада - ослабить Россию и раскачать ее суверенитет”.

Напомним, недавно издание Хуаньцю шибао тоже призвало Запад уважать мнение и интересы других стран и отказаться от “дурной привычки” считать свое мнение единственно верным и правильным и навязывать его другим странам.