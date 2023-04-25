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НовостиПолитика25 апреля 2023 11:43

Медведев заявил, что создание "четвертого рейха" на базе Германии обернется общеевропейской войной

Существует и угроза появления нового раздела Европы
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Медведев заявил, что создание "четвертого рейха" на базе Германии обернется общеевропейской войной

Медведев заявил, что создание "четвертого рейха" на базе Германии обернется общеевропейской войной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что появление на базе Германии и ее сателлитов "четвертого рейха" грозит началом новой общеевропейской войны.

"На сегодняшний день мы можем представить и создание даже Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов: Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, какой-нибудь маленькой Киевской республики и прочих маргиналов", - отметил Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание".

Зампред Совета Безопасности также отметил, что после выбор Европы выйдет на накатанный путь - к новой европейской войне. Об этом свидетельствует богатый европейский опыт, считает Медведев.

По его словам, Франция, способная высказаться против позиции США, может стать катализатором войны, которая может возникнуть между Парижем и странами "четвертого рейха". Далее будет "новый раздел Европы" и эта угроза реально существует, отметил политик.

Кроме того, Дмитрий Медведев считает, что НАТО ведет прокси-войну против России. Таким образом, России противостоит не украинская армия, а весь Североатлантический альянс, поэтому нужно сделать все для победы.