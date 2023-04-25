Медведев заявил, что создание "четвертого рейха" на базе Германии обернется общеевропейской войной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что появление на базе Германии и ее сателлитов "четвертого рейха" грозит началом новой общеевропейской войны.

"На сегодняшний день мы можем представить и создание даже Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов: Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, какой-нибудь маленькой Киевской республики и прочих маргиналов", - отметил Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание".

Зампред Совета Безопасности также отметил, что после выбор Европы выйдет на накатанный путь - к новой европейской войне. Об этом свидетельствует богатый европейский опыт, считает Медведев.

По его словам, Франция, способная высказаться против позиции США, может стать катализатором войны, которая может возникнуть между Парижем и странами "четвертого рейха". Далее будет "новый раздел Европы" и эта угроза реально существует, отметил политик.

Кроме того, Дмитрий Медведев считает, что НАТО ведет прокси-войну против России. Таким образом, России противостоит не украинская армия, а весь Североатлантический альянс, поэтому нужно сделать все для победы.