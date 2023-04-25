Военный суд в Ростовской области приговорил ефрейтора к 14 годам колонии за госизмену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ефрейтор Илья Трачук приговорён 25 апреля 2023 года к 14 годам колонии строгого режима и лишению воинского звания, по обвинению Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону в государственной измене. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на суд.

Подробности дела не разглашаются, а заседание суда проходило в закрытом режиме из-за грифа секретности. Известно, что Трачука лишили звания ефрейтора, и приговорили к 14 годам колонии строгого режима, Однако приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Сообщается, что Трачук был военнослужащим Ростовского гарнизона, и в какой-то момент он незаконно получил доступ к данным, являющимся государственной тайной. Также известно, что уже бывший ефрейтор дважды привлекался к ответственности за грубые нарушения военной дисциплины в 2022 году.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Госдума России приняла поправки, согласно которым максимально возможное наказание за госизмену ужесточается до пожизненного заключения.