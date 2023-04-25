У российских студентов-медиков и молодых врачей появятся наставники

Когда наставник передает вам в руки пациента и доверяет самостоятельные решения (понятно, что под контролем), идет холодок по спине. С одной стороны, это уникальная вещь — доверие, с другой — он же вас оценивает, смотрит, как справитесь, всегда стоит на подхвате, — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии Всероссийской проектной школы «Наставник», которая прошла в Москве в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Студенты-медики, их преподаватели и практикующие врачи из клиник со всей страны собрались, чтобы разработать модель наставничества в медицинских вузах и организациях.

Наставничество — это баланс, который позволяет и развиваться, и поддерживать здравоохранение. Важно, чтобы в него были вовлечены вузы. Человек не должен быть морально и духовно брошенным. Наставничество — это духовная среда, которая позволяет находить его внутри себя, извне, дает медицине возможность развиваться завтра», — подчеркнул министр здравоохранения, обращаясь к студентам.

«Как бы мы ни строили образовательный процесс, ни организовывали медицинскую работу в учреждениях, настоящее понимание приходит только при передаче опыта из рук в руки», - пояснил необходимость наставничества ректор РНИМУ им. Пирогова Сергей Лукьянов.

Во время работы школы «Наставник» ее участники представили модели реализации наставничества в разных типах медицинских организаций, таких как поликлиника, стационар и фельдшерско-акушерские пункты. Также разработали руководства по работе и обучению самих наставников. Планируется, что все это ляжет в основу методических рекомендаций по развитию наставничества.

«Сегодня - лучшая возможность создать федеральную Школу [наставников] и запустить ее как постоянно действующую», - считает член-корреспондент Академии военных наук РФ Елена Аксенова.