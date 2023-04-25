Глава МИД России Сергей Лавров призвал остановить угрозу вооруженного арабо-израильского конфликта

лава МИД России Сергей Лавров призвал остановить угрозу вооруженного арабо-израильского конфликта Фото: REUTERS

Россия призывает остановить угрозу вооруженного арабо-израильского конфликта, а также считает необходимым переподтвердить "общие знаменатели" по ближневосточному урегулированию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

"За бортом позитивных изменений остается палестинская проблема. Мы считаем важным повысить внимание к беспрецедентному росту напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта. Сейчас очень необходимо переподтвердить "общие знаменатели" ближневосточного урегулирования, закрепленные в решениях Совета и Генеральной Ассамблеи, и остановить угрозу очередного вооруженного конфликта. Политический горизонт для возобновления мирного процесса должен быть расчищен", - отметил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ заметил, что Россия приветствует положительную динамику, например, восстановление отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

"Имею в виду, прежде всего, восстановление отношений между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран при посредничестве КНР. Сейчас идут вперед практические планы возвращения Сирии в "арабскую семью", в пользу чего мы давно работали", - заявил министр.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН, заявил, что страны Запада должны вести себя прилично и уважительно по отношению к другим членам мирового сообщества.