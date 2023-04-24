Сергей Лавров: Западное меньшинство должно уважать других членов международного сообщества Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что странам Запада следовало бы вести себя прилично и уважительно по отношению к другим членам мирового сообщества. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, посвященному эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.

"Нужно называть вещи своими именами: западному меньшинству никто не разрешат говорить от имени всего человечества", - заявил министр.

Также глава МИД РФ призвал вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества.

Сергей Лавров заявил и о том, что международный валютный фонд (МВФ) окончательно превратился в инструмент достижения военных целей Соединенных Штатов.

Сайт KP.RU писал, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ОНН в Женеву или Вену. Об этом сообщил директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр Ильичев.