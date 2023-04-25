Около 19 стран хотят присоединиться к группе БРИКС Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Около 19 стран хотят присоединиться к группе БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Их запрос обсудят на встрече МИД объединения, которая состоится в июне в Кейптауне, сообщает агентство Bloomberg.

"На встрече обсудят расширение БРИКС и возможные формы, которые оно примет. Формально запросили членство 13 стран, еще 6 сделали это неформально", - сообщил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

Кроме того, в повестке будут "горячие вопросы", в числе которых и реакция группа на конфликт в Судане. По информации посла, все главы МИД БРИКС примут участие в скором мероприятии.

В БРИКС планирует продолжать работу и Россия на всех уровнях, в том числе и на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.