Песков также отметил, что Москва фиксирует все больший интерес государств к работе БРИКС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия продолжит работу в БРИКС на всех уровнях, в том числе и на высшем уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что решения по участию в саммите БРИКС, который состоится в августе этого года, Москва будет принимать ближе к делу.

Песков также отметил, что Москва фиксирует все больший интерес государств к работе БРИКС.

«Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС. Мы считаем это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается … Интерес к работе объединения проявляют все больше и больше государств», - заявил представитель Кремля.

Напомним, ранее французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что по экономическому потенциалу БРИКС намного опережает «Большую семерку» (G7), а американский ветеран Ноктис Дрейвен сказал о том, что США проиграли бы России из-за БРИКС в случае прямого конфликта.