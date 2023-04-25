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НовостиПолитика25 апреля 2023 16:40

Замминистра обороны Британии: государство не имеет обязательств по последствиям применения обедненного урана

Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Замминистра обороны Британии: государство не имеет обязательств по последствиям применения обедненного урана

Замминистра обороны Британии: государство не имеет обязательств по последствиям применения обедненного урана

Фото: REUTERS

Британия не имеет обязательств по ликвидации последствий применения танковых снарядов обеднённым ураном. Их Лондон поставил Киеву, сообщил британский замминистра обороны Джеймс Хиппи.

Так, Джеймс Хиппи в ответ на вопрос, имеет ли Минобороны Великобритании обязательство по производству очистки снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта, заявил, что у Хиппи сказал, что у королевства таких обязательств по очистке нет.

В Министерстве обороны также заявили, что не будут отслеживать места, где ВСУ будут задействовать боеприпасы с обеднённым ураном.

Напомним, Великобритания отправила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2. На Украину направлено тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, в том числе и бронебойные снаряды с обедненным ураном. Об этом сообщается в письменных ответах замглавы британского Минобороны на вопросы депутата Кенни Макаскилла.