Минобороны Британии заявило об отправке Украине снарядов с обедненным ураном для танков Сhallenger Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания отправила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди них есть боеприпасы с обедненным ураном, сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном», – сказано в письменных ответах замглавы британского Минобороны на вопросы депутата Кенни Макаскилла.

Как заявил Хиппи, Минобороны Великобритании не отслеживает места применения снарядов с обедненным ураном. Кроме того, по его словам, у Лондона нет обязательств производить очистку таких боеприпасов после завершения конфликта на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в марте замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон решил передать Киеву снаряды с обедненным ураном. По ее словам, Украина получит их вместе с танками Challenger 2.

Президент России Владимир Путин предупредил, что РФ есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном.