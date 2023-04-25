Лавров о зерновой сделке: ситуация находится в тупике Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров на на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой.

По словам дипломата, сейчас западные политики, концентрируясь полностью на украинской части зерновой сделки, забывают о том, что это был связанный пакет

"Не могу сказать, что ООН не предпринимает усилий, нет. Выступают за это, пытаются договориться со странами. Но результата практически нет никакого. Ситуация не разрешается и заведена в тупик", - заявил Лавров.

Сложности в исполнении зерновой сделки создает еще и то, что некоторые российские банки отключены от SWIFT системы.

"Россельхозбанк отключен от SWIFT, никто не собирается туда возвращать. Предлагают какие-то альтернативы - например, через американские банки обслуживать. И спустя несколько месяцев одну операцию один банк профинансировал! Это все нацелено на то, чтобы сохранить контроль над всем происходящим - не позволить зерну и удобрениям попасть на рынки и поступать в те или иные страны", - подчеркнул глава российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное продление зерновой сделки. По информации политика, прошло много времени, но она до сих про не выполнена и не приобрела пакетный характер.