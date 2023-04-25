Песков заявил, что зерновая сделка до сих пор не выполнена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 апреля, прокомментировал возможное продление зерновой сделки. По его словам, прошло много времени, но она до сих про не выполнена и не приобрела пакетный характер.

«Дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер», - сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Он подчеркнул, что условия, касающиеся России, до сих пор не были реализованы.

«Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки», - отметил Песков, добавив, что в связи с этим Россия «продолжает дальше наблюдать».

Напомним, 14 марта зерновая сделка была продлена на 60 дней. Заместитель главы МИД России Александр Грушко тогда подтвердил ее пакетный характер, добавив, что Россия будет и дальше добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости продления зерновой сделки в мае. По его мнению, это будет реально, если удовлетворить требования России. Чавушоглу отметил, что, если сделка в мае не будет продлена, то в мире случится продовольственный кризис.