Лавров прокомментировал поставку снарядов Украине с обедненным ураном Фото: ТАСС

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН прокомментировал ситуацию с поставкой Британии Украине снарядов с обедненным ураном.

"Мы про обедненный уран уже высказывались. Кто бы что ни говорил, что он не является радиоактивным, есть факты. И интервью с людьми, которые пострадали от обедненного урана в Югославии. Британии то что, они там на острове. Не так важно, где он будет излучать", - сказал Лавров.

Во вторник, 25 апреля, стало известно, что Великобритания отправила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2. В числе поставок также есть и бронебойные снаряды с обедненным ураном.

При этом британский замминистра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Соединенное королевство не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий применения танковых снарядов обеднённым ураном. Кроме того, отслеживать места, где ВСУ будут задействовать боеприпасы с обеднённым ураном, британские власти также не будут.