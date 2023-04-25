Лавров сомневается в необходимости идти навстречу ушедшим из России компаниям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти России не должны торопиться разрешать возвращаться в страну компаниям, ушедшим из РФ, считает министр иностранных дел российского государства Сергей Лавров.

«Некоторые западные компании, которых их правительства выгнали из России и которые послушались, пытаются возвращаться. Не очень уверен, что надо обязательно сразу решать этот вопрос», – заявил глава МИД РФ в ходе пресс-конференции.

По мнению дипломата, дать возможность занять освободившиеся ниши в экономике нужно российскому бизнесу. Как заявил Лавров, власти РФ будут развивать свою экономику через освоение материальных благ.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал российские компании не упускать шансы занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных инвесторов.

Ранее были названы причины, почему большинство иностранных компаний остались в России даже после заявлений об уходе.