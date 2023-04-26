Пушков: Анонсированное Украиной наступление - атака Запада Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анонсированное Украиной наступление, по сути, является атакой Запада, об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«На Западе делают такую огромную ставку на так называемое «украинское контрнаступление», что абсолютно ясно: это уже не контрнаступление Украины, а контрнаступление Запада», - написал Пушков.

Как писал сайт KP.RU, 25 апреля военкор Александр Коц написал, что главного направления удара у Киева нет. Есть план на каждое из направлений. И в зависимости от результатов будут оперировать резервами. Если где-то будет получаться продавливать, назовут это главным ударом, а остальные - отвлекающими.

Он подчеркнул, что и в наступ они пойдут вне зависимости от желания или нежелания Зеленского. Не для того коллективный Запад вооружал его последний год, чтобы он топтался в позиционных боях, теряя людей.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Крым ответ будет немедленным и крайне жестким.