Два реактора АЭС «Форсмарк» в Швеции отключены из-за сбоя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два реактора атомной электростанции (АЭС) «Форсмарк» в Швеции были временно отключены по причине сбоя в энергосистеме. Об этом в среду, 26 апреля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на сообщение финского оператора Fingrid.

Как сообщил финский оператор, были отключены реакторы «Форсмарк – 1» и «Форсмарк – 2». «Из-за сбоя было активировано замещающее производство на балансном рынке электроэнергии Северных стран, и ситуация была стабилизирована», - приводит агентство заявление, сделанное в Fingrid.

Отмечается, что на данный момент доля ядерной энергетики составляет около 30% энергоснабжения Швеции, где также есть шесть реакторов на трех атомных электростанциях, расположенных в Форсмарке, Оскарсхамне и Рингхальсе.

Напомним, в сентябре прошлого года Швеция отложила запуск четвертого реактора АЭС Ringhals на два месяца. Ранее сообщалось о необходимости провести ремонт одного из компонентов реактора.