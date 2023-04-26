Бывший постпред США при ООН Хейли назвала Байдена «самым слабым президентом в современной истории» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат на пост президента США, бывший постпред при ООН Никки Хейли считает нынешнего американского лидера Джо Байден самым слабым политиком в современной истории. Это она рассказала в эфире телеканала Fox News.

— Байден был самым слабым президентом в современной истории... Пришло время отправить Джо Байдена в отставку и снова сделать Америку сильной, — заявила Хейли в интервью.

Она добавила, что именно при его правлении случился «катастрофический» вывод войск из Афганистана. К тому же именно при Байдене США переживает самую сильную инфляцию за почти полвека и «беспрецедентный пограничный кризис».

Ранее с похожим заявлением выступила конгрессвумен Марджери Тэйлор-Грин. Помимо заявления, что Байден — худший президент для Америки, она пообещала показать всем насколько он коррумпирован. Его решение баллотироваться на второй срок она назвала эгоистичным.