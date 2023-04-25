Конгрессвумен Тэйлор-Грин назвала Байдена эгоистом и худшим американским президентом в истории

Американская конгрессвумен назвала Байдена худшим президентом в истории Америки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель партии республиканцев, конгрессвумен Марджери Тэйлор-Грин назвала действующего президента США Джо Байдена худшим американским президентом в истории. Решение Байдена выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента она назвала эгоистичным и пообещала доказать его коррумпированность.

“Позор Джо Байдену за ложь и эгоистичное решение баллотироваться на переизбрание как раз в тот момент, когда мы разоблачаем, как Байдены разбогатели, торгуя влиянием. Сам Джо уже доказал, что он худший президент в истории, теперь мы должны доказать, насколько коррумпирован Джо Байден на самом деле”, - заявила политик у себя в соцсетях.

Напомним, Джо Байден 25 апреля 2023 года официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах президента США. Его главным конкурентом может лидер республиканской партии Дональд Трамп.

Против Трампа в данный момент заведено уголовное дело, которое сам политик считает политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком в американской истории уровне.

Популярный ведущий канала FoxNews Такер Карлсон нередко выступал с критикой Байдена. По его словам, действующий президент США уже теряет возможность говорить, а также привёл США к кризису и чуть ли не затеял Третью Мировую войну.