Шоумен Стас Барецкий заявил, что якобы купил замок Пугачевой и Галкина* за 450 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Скандальный шоумен Стас Барецкий заявил, что якобы выкупил замок в деревне Грязь у певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина*, заплатив за него 450 млн рублей.

Барецкий заявил, что на данный момент артисты нуждаются в деньгах, из-за чего спешили провести сделку, а сами переговоры приходили в Израиле и Прибалтике.

Как писал сайт KP.RU, ранее появилось сообщение о том, что Пугачева тратит примерно 600 тысяч рублей в месяц на содержание пустого замка.

По словам Барецкого, обсуждение деталей договора шло тяжело, поскольку Пугачеву и Галкина* волновало, каким именно образом их замок будет использоваться в будущем, а Барецкий, как он сообщил, собирается разместить в особняке морг и крематорий.

«Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут», - приводит слова шоумена «Говорит Москва».

Напомним, шоумен Барецкий прославился своими громкими заявлениями. Так, скандальный художник Валерий Переверзев, прославившийся акцией с грязными трусами в Третьяковке, назвал «Брата-3» Барецкого «подлым фейком, который вышел из-под контроля».

*Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.