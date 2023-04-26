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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 9:53

ФСБ задержала в Крыму россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в Симферополе

При обыске у подозреваемого обнаружили и изъяли два самодельных взрывных устройства
Сергей ЧИКОВ
ФСБ задержала в Крыму россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в Симферополе

ФСБ задержала в Крыму россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в Симферополе

Фото: ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе.

“ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения министерства обороны РФ”, – сообщили в ведомстве.

При обыске у подозреваемого были найдены и изъяты самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями, и взрывное устройство зажигательного типа. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, сотрудники следствия продолжают оперативные мероприятия.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника международной террористической организации ИГИЛ*, который под руководством зарубежных эмиссаров намеревался совершить теракт в общественном месте.

*ИГ (ИГИЛ) -- запрещенная в России международная террористическая организация.