Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным перед завозом ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Эрдоган проведет переговоры с Путиным перед загрузкой ядерного топлива на АЭС "Аккую" Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным перед церемонией завоза топлива на АЭС “Аккую”.

“Перед церемонией в АЭС "Аккую" господин президент проведет телефонный разговор с Путиным”, – сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Первая атомная электростанция Турции “Аккую” возводится при участии “Росатома” и должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летний юбилей основания Турецкой Республики.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в формате видеосвязи поучаствует в церемонии завоза ядерного топлива на “Аккую”, после чего АЭС получит официальный ядерный статус.

Сайт KP.RU рассказывал о другом совместном проекте России и Турции - газовом хабе, который заменит взорванные в 2022 году “Северные потоки”, а также позволит обойти санкции Запада на поставки “голубого топлива” в Европу.