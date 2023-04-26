Wintershall Dea начинает вывозить персонал из России и искать варианты продажи бизнеса в стране Фото: REUTERS

Глава Wintershall Dea, которая является одной из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, Марио Мерен сообщил о том, что на данный момент компания изучает доступные варианты выхода из российского бизнеса, а также вывоза своего персонала из России.

«Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции. Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов», - заявил глава компании, указав на отсутствие каких-либо перспектив энергетического сотрудничества с Россией «в обозримом будущем», а также отметив, что данное решение окончательное.

Мерен уточнил, что на данный момент в офисе в Санкт-Петербурге остаются менее 50 человек, что на 50% меньше, чем на начало текущего года.

По его словам, вопрос выхода из российского бизнеса продолжается и является сложным, поскольку власти России, как он заявил, якобы «постоянно создают новые барьеры, препятствия и административные процедуры» для этого.

Напомним, о намерении покинуть российский рынок Wintershall Dea заявила в январе этого года, назвав нецелесообразным продолжение деятельности в России после введенных российским правительством ограничений.