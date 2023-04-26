Песков назвал цель указа Путина об ответе на изъятие российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов поможет обеспечить стабильное функционирование энергетики, а также исключить риски, назвав главной целью этого документа формирование компенсационного фонда в ответ на экспроприацию российского имущества за границей. «Это позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике», - заявил представитель Кремля.

Песков также уточнил, что внешний управляющий получает полномочия, позволяющие «обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их назначением для экономики России».

Напомним, днем ранее, 25 апреля, российский лидер подписал указ о временном управлении некоторым имуществом, предполагающий ответные меры в случае изъятия российских активов за границей. Как писал сайт KP.RU, во временное управление могут передать доли акционеров в компаниях «Юнипро» и ПАО «Фортум».