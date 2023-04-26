Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 апреля 2023 10:35

Песков назвал цель указа Путина об ответе на изъятие российских активов

Песков заявил, что указ Путина об ответе на изъятие российских активов исключает риски
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков назвал цель указа Путина об ответе на изъятие российских активов

Песков назвал цель указа Путина об ответе на изъятие российских активов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ президента России Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов поможет обеспечить стабильное функционирование энергетики, а также исключить риски, назвав главной целью этого документа формирование компенсационного фонда в ответ на экспроприацию российского имущества за границей. «Это позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике», - заявил представитель Кремля.

Песков также уточнил, что внешний управляющий получает полномочия, позволяющие «обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их назначением для экономики России».

Напомним, днем ранее, 25 апреля, российский лидер подписал указ о временном управлении некоторым имуществом, предполагающий ответные меры в случае изъятия российских активов за границей. Как писал сайт KP.RU, во временное управление могут передать доли акционеров в компаниях «Юнипро» и ПАО «Фортум».