СК РФ расследует расстрел в упор французскими наемниками российских военнопленных на Украине Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет РФ начал проверку по факту размещенных в интернете кадров расстрела российских военнопленных, который совершили в упор французские наемники на Украине. Об этом заявили в ведомстве.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления», - сказано в заявлении.

Отмечается, что фото расстрела в упор троих российских пленных опубликовал один из украинских боевиков. Как сообщают в ведомстве, французские наемники участвовали в боях на стороне Украине в составе полка «Азов»* и 92-й бригады Вооруженных сил Украине (ВСУ).

Напомним, в конце марта этого года появилась сообщение, что в Донбассе была уничтожена группа французских наемников. Отмечалось, что иностранцы принимают участие в подготовке украинских войск, и в штурмовых операциях

*Запрещенная в России террористическая организация.