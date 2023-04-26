Совфед одобрил закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совет Федерации РФ одобрил закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и ароматизированной жидкости для вейпов с никотином. Также закон предусматривает запрет на вовлечение детей в процесс употребления вейпов и передачу им подобной продукции.

В законе предусмотрена минимальная цена на продукцию с никотином, а также ограничения на демонстрацию и продажу вейпов на ярмарках, выставках, дистанционную и автоматическую продажу. Продажа вейпов будет разрешена только в розничных магазинах, без открытой выкладки и демонстрации продукции. Также закон запрещает скидки на данный вид продукции и рекламу, демонстрирующую ее использование.

Академик РАН, экс-главгоссанврач РФ Генадий Онищенко считает вейпы убийцами населения России и поддерживает инициативу Госдумы о запрете продажи их несовершеннолетним.

Сайт KP.RU проводил опрос среди читателей, как можно сделать вейпы недоступными для подростков. Большинство проголосовавших видят только один возможный выход – полный запрет продажи подобной продукции в стране.