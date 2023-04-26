РИА Новости: Страны НАТО поставили через Румынию 30 танков в Одесскую область

Страны НАТО поставили через Румынию 30 танков в Одесскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от стран - членов Североатлантического альянса шесть танков Leopard и 24 танка Т-72, которые были поставлены через Румынию в Одесскую область для доукомплектования танкового батальона украинской бригады. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник силовых структур России со ссылкой на источники в украинских войсках.

Как заявил собеседник агентства, в городе Подольске, расположенном на данный момент в Одесской области на данный момент проходит доукомплектование, а также слаживание танкового батальона расквартированной в регионе 21-й украинской бригады на базе 11-го отдельного батальона морской пехоты. Сообщается, что численность данной бригады составляет до 300 человек.

«Для оснащения тяжелой техникой через Румынию переданы по каналам НАТО следующие единицы тяжелой техники: 24 танка Т-72 и шесть танков Leopard», - приводит издание заявление собеседника.

Напомним, на прошлой неделе, 20 апреля, министр иностранных дел дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген вместе с Амстердамом передадут Киеву 14 танков Leopard 2.