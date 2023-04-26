Логопед объяснила, в каких случаях родители могут быть виноваты в плохой речи ребенка Фото: Shutterstock

После резкого снижения бесплатной логопедической помощи, вся ответственность за речь ребенка легла на плечи родителей. Часто они могут привыкать к произношению ребенка и не пытаются это исправить. Об этом рассказали NEWS.ru со слов президента Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

Родители попросту могут не понимать, что должно появиться в речи ребенка само, а что нужно дополнительно и целенаправленно развивать.

На данный момент услуги логопеда не включены в систему обязательного медицинского страхования, а не каждый родитель хочет платить за хорошую речь ребенка, но стоит понимать, что инвестиция в его речь — его же будущее.

Людей с «красивой» речью охотнее принимают работодатели, а также им будет легче адаптироваться в любом обществе и стать желанными партнерами.

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