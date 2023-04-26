Байден пригрозил Северной Корее сменой режима при попытке ядерного удара по США или союзникам Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден пригрозил Северной Кореей сменой режима в случае, если КНДР попытается применить ядерное оружие на территории Соединенных Штатов или их союзников.

«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем. Результатом такого шага станет конец действующего режима и мы предпримем это действие», - заявил Байден по итогам переговоров с южнокорейским коллегой в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Глава Белого дома также уточнил, что США не планируют размещать ядерное оружие в Южной Корее, но при этом полуостров будут посещать американские атомные субмарины.

Ранее стало известно о том, что Джо Байден посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Японии, который состоится 19-21 мая. Также американский президент отправится на встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая.