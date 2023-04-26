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НовостиПолитика26 апреля 2023 19:49

Байден пригрозил Северной Корее сменой режима при попытке ядерного удара по США или союзникам

Американский лидер также отметил, что США не будут размещать ядерное оружие в Южной Корее
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Байден пригрозил Северной Корее сменой режима при попытке ядерного удара по США или союзникам

Байден пригрозил Северной Корее сменой режима при попытке ядерного удара по США или союзникам

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден пригрозил Северной Кореей сменой режима в случае, если КНДР попытается применить ядерное оружие на территории Соединенных Штатов или их союзников.

«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем. Результатом такого шага станет конец действующего режима и мы предпримем это действие», - заявил Байден по итогам переговоров с южнокорейским коллегой в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Глава Белого дома также уточнил, что США не планируют размещать ядерное оружие в Южной Корее, но при этом полуостров будут посещать американские атомные субмарины.

Ранее стало известно о том, что Джо Байден посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Японии, который состоится 19-21 мая. Также американский президент отправится на встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая.