Президент США Джо Байден посетит саммит G7 в Японии 19-21 мая 2023 года Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Японии 19-21 мая и встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«На встрече лидеров «семерки» в Хиросиме Байден намерен обсудить «непоколебимую поддержку Группой семи Украины» и реагирование на «двойной кризис - продовольственный и климатический», - поясняется в документе.

В Сиднее Байден «примет участие в третьем очном саммите лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности», где они обсудят различные вопросы сотрудничества стран.

Как писал сайт KP.RU, 21 апреля стало известно, что страны «Большой семерки» уже обсуждают возможность полного запрета экспорта своих товаров в Россию. Или почти полного: запрет может не коснуться поставок медикаментов, сельхозпродукции, товаров для детей.

ЕС и Япония не согласились с идеей США странам «Большой семерки» о полном запрете экспорта в Россию. Представители Японии и Евросоюза назвали данный шаг «невозможным».

Китайская газета Global Times заявила, что стремление сокрушить российскую экономику приведет Запад к самоубийству.