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НовостиПолитика26 апреля 2023 20:00

Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры после решения Варшавы изъять деньги со счетов российского посольства

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства РФ в Варшаве
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры после решения Варшавы изъять деньги со счетов российского посольства

Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры после решения Варшавы изъять деньги со счетов российского посольства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва примет ответные меры на решение Варшавы изъять деньги со счетов российского посольства и торгового представительства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обязательно стоит", - ответил Песков на вопрос, нужно ли Польше ждать ответа от России, сообщает РИА Новости.

26 апреля стало известно о том, что прокуратура Польши приняла решение об изъятии денег со счетов посольства Российской Федерации в Варшаве. Кроме того, средства были сняты и с российского торгового представительства в республике. Об этом заявил глава дипмиссии Сергей Андреев.

По его словам, было получено уведомление от надзорного ведомства о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры.

Ранее представитель Кремля заявил, что указ президента России Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов поможет обеспечить стабильное функционирование энергетики и исключить риски. Причем главной целью данного документа является формирование компенсационного фонда в ответ на экспроприацию российского имущества за границей.