Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры после решения Варшавы изъять деньги со счетов российского посольства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва примет ответные меры на решение Варшавы изъять деньги со счетов российского посольства и торгового представительства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обязательно стоит", - ответил Песков на вопрос, нужно ли Польше ждать ответа от России, сообщает РИА Новости.

26 апреля стало известно о том, что прокуратура Польши приняла решение об изъятии денег со счетов посольства Российской Федерации в Варшаве. Кроме того, средства были сняты и с российского торгового представительства в республике. Об этом заявил глава дипмиссии Сергей Андреев.

По его словам, было получено уведомление от надзорного ведомства о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры.

Ранее представитель Кремля заявил, что указ президента России Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов поможет обеспечить стабильное функционирование энергетики и исключить риски. Причем главной целью данного документа является формирование компенсационного фонда в ответ на экспроприацию российского имущества за границей.