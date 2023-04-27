Пушков: Гуаидо стал символом политического поражения Запада в Латинской Америке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо стал символом политического поражения Запада в Латинской Америке, об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Хуан Гуаидо, несостоявшийся президент Венесуэлы, которого всеми силами продавливал на этот пост весь Запад во главе с США, а ныне уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами, в одиночестве прибыл в Майами», - написал Пушков.

Политик подчеркнул, что Гуаидо «символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке».

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2019 года Европарламент признал Гуаидо легитимным главой Венесуэлы. Его также признали США, Канада, Бразилия Грузия.

Китай, Россия, Турция, Боливия и другие страны настаивали, что законным главой является выбранный народом Мадуро.

Напомним, что ситуация вокруг Венесуэлы стала обостряться после проведенных 20 мая 2018 года президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро.

Сразу же по оглашении результатов вся «демократическая общественность» начала кричать об их фальсификации, а Вашингтон через подконтрольную Организацию американских государств (ОАГ) объявил не легитимным новый срок Мадуро.

Противники действующей власти утверждали, что «легитимный срок» президента истек 9 января, после чего временным президентом якобы стал председатель оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо.