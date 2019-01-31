Европарламент признал Гуаидо легитимным главой Венесуэлы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-31T15:15:32+03:00

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В четверг, 31 января, в Брюсселе состоялось заседание Европарламента. На нем большинством голосов была одобрена резолюция по Венесуэле. Сюрпризов в этом плане не произошло, как и предрекали многие эксперты, ЕП выступил с призывом к странам Евросоюза признать Хуана Гуаидо и.о. президента Венесуалы, то есть легитимным главой латиномамериканского государства.

Решение одобрить резолюцию по признанию полномочий Гуаидо было принято большинством голосов депутатов Европарламента, сообщает ТАСС.

«Европарламент проголосовал за признание Гуайдо легитимным президентом страны», - заявил ЕП Антонио Таяни.

Пока решалась его судьба в ЕП, Гуаидо продолжал митинговать в Каракасе.Фото: Александр КОЦ

Впрочем пока Гуаидо признали только за границей - в США и в Европе. На родине он по-прежнему не обладает никаким правовым статусом, как народный лидер. Президент страны Николас Мадуро заявил, что армия остается верна законным властям и напомнил, что по конституции страны именно он является верховным главнокомандующим.

Напомним, Хуан Гуаидо является лидером оппозиции, которая пытается сместить законную власть в Венесуэле. С 21 января он и его сторонники проводят митинги и акции в Каракасе. Мадуро отметил, что это результат действия США, которые открыто призывают к госперевороту в его стране и поддерживают оппозицию. Ранее сайт kp.ru писал, что Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезжать за пределы страны, его счета и имущество заморожены.

В то же время США пытается изолировать страну и наложить на нее еще большие экономические санкции. Власти Венесуэлы заявили о намерении Каракаса обратиться в международные суды в связи с санкциями, введенными США. Они назвали действия Соединенных Штатов «разграблением» боливарианской республики.

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От вчерашней акции сторонников оппозиции в Каракасе ждали многого. Кто-то считал, что это будет точкой отсчета новой реальности, которую создадут миллионы граждан Венесуэлы. Кто-то полагал, что она положит начало гражданской войне... Местные эксперты (сторонники Хуана Гуаидо, разумеется) полагали, что эффект от протестного шествия затмит митинги 23 января. Но что-то пошло не так (подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689159" frameborder="0"></iframe> Акция оппозиции в Каракасе.Сторонники временного правительства Венесуэлы вышли на улицы бороться за права человека

ИСТОЧНИК KP.RU