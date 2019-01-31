2019-01-31T15:15:32+03:00
Политика

Европарламент признал Гуаидо легитимным главой Венесуэлы

Рекомендации получили лидеры Стран ЕС
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments26
Пока Гуаидо признали только за границей. Фото: Zuma\TASSПока Гуаидо признали только за границей. Фото: Zuma\TASS
Изменить размер текста:

В четверг, 31 января, в Брюсселе состоялось заседание Европарламента. На нем большинством голосов была одобрена резолюция по Венесуэле. Сюрпризов в этом плане не произошло, как и предрекали многие эксперты, ЕП выступил с призывом к странам Евросоюза признать Хуана Гуаидо и.о. президента Венесуалы, то есть легитимным главой латиномамериканского государства.

Решение одобрить резолюцию по признанию полномочий Гуаидо было принято большинством голосов депутатов Европарламента, сообщает ТАСС.

«Европарламент проголосовал за признание Гуайдо легитимным президентом страны», - заявил ЕП Антонио Таяни.

Пока решалась его судьба в ЕП, Гуаидо продолжал митинговать в Каракасе. Фото: Александр КОЦ

Пока решалась его судьба в ЕП, Гуаидо продолжал митинговать в Каракасе.Фото: Александр КОЦ

Впрочем пока Гуаидо признали только за границей - в США и в Европе. На родине он по-прежнему не обладает никаким правовым статусом, как народный лидер. Президент страны Николас Мадуро заявил, что армия остается верна законным властям и напомнил, что по конституции страны именно он является верховным главнокомандующим.

Напомним, Хуан Гуаидо является лидером оппозиции, которая пытается сместить законную власть в Венесуэле. С 21 января он и его сторонники проводят митинги и акции в Каракасе. Мадуро отметил, что это результат действия США, которые открыто призывают к госперевороту в его стране и поддерживают оппозицию. Ранее сайт kp.ru писал, что Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезжать за пределы страны, его счета и имущество заморожены.

В то же время США пытается изолировать страну и наложить на нее еще большие экономические санкции. Власти Венесуэлы заявили о намерении Каракаса обратиться в международные суды в связи с санкциями, введенными США. Они назвали действия Соединенных Штатов «разграблением» боливарианской республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Каракасе провели "решающий митинг". И назвачили следующий

От вчерашней акции сторонников оппозиции в Каракасе ждали многого. Кто-то считал, что это будет точкой отсчета новой реальности, которую создадут миллионы граждан Венесуэлы. Кто-то полагал, что она положит начало гражданской войне... Местные эксперты (сторонники Хуана Гуаидо, разумеется) полагали, что эффект от протестного шествия затмит митинги 23 января. Но что-то пошло не так (подробнее)

Акция оппозиции в Каракасе.Сторонники временного правительства Венесуэлы вышли на улицы бороться за права человека

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Камызяка попал на видео в момент получения взятки
Порошенко вновь лидирует в президентском антирейтинге
В 2018 году на Украине предотвратили 11 покушений на Порошенко
Названы самые частые причины гибели российских туристов на курортах
В Киеве официально зарегистрирована «Новая церковь»
Неизвестные "заминировали" около 25 объектов в Москве и по области
Роскомнадзор нашел нарушения в работе российского вещателя BBC
ФАС закрепит права россиян на получение пенсии в «удобном» банке
Подмосковье вошло в топ-5 лучших зимних туристических направлений в России
Россияне стали почти в два раза чаше запрашивать свои кредитные отчеты
Пассажирка провалилась под пол автобуса в Москве
В Сети обсуждают видео перехвата истребителя НАТО российским Су-27
Хулиганы ради забавы подожгли автомобили во дворе и попали на видео
СК РФ вызвал на допрос пятерых фигурантов дела о хищении газа
ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии
МИД РФ: Россия будет наращивать усилия в области безопасности и охраны границ в среднеазиатском регионе
Глава МИД Британии не исключил введения санкций ЕС против руководства Венесуэлы
С 1 февраля в России увеличится пособие на погребение пенсионера
Посол Венесуэлы в РФ: Каракас обратится в международные суды из-за санкций США
МИД РФ будет добиваться экстрадиции обвиняемого в кибермошенничествах Винника
МИД РФ возмущен полугодовой задержкой в выдаче американских виз родственникам Бута
В Словении вскрыли таинственный древний саркофаг
Песков: Путин был в курсе задержания сенатора Арашукова
Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" выставят в Третьяковке
Захарова: в ФРГ началась настоящая травля российских СМИ
Ударивший стюардессу пассажир рейса Петербург - Анталья оказался работником Пулково