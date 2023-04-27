Умер Евгений Басилашвили, советский актер и режиссер, член Союза театральных деятелей России

В Волгограде умер советский актер и режиссер Евгений Басилашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Волгограде умер советский актер и режиссер, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили, об этом сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко в соцсети «Вконтакте».

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела... Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное», - написала Глущенко.

Отмечалось, что Евгений Басилашвили был членом Союза театральных деятелей России.

Басилашвили работал актером и режиссер Тбилисского русского ТЮЗа, позже был главным режиссером и худруком Волгоградского театра юного зрителя.

Как писал сайт SAMARA.KP.RU, 26 апреля в Самаре стало известно о смерти популярного актера, народного артиста России Владимира Борисова.

По информации драматического театра Горького, выпускник знаменитого «Щепкинского» училища Владимир Борисов начал работать в труппе театра еще в 1974 году.

В студенческие годы Борисов снялся в фильме «Емельян Пугачев», «Хлеб, золото, наган» и многих других. Артист стал лауреатом Государственной премии РСФСР.