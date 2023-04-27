Сербский доброволец Берич: издевательства над русскими стали идеологией для украинских бойцов Фото: REUTERS

Украинские бойцы используют запрещенные методы ведения боевых действий, а издевательства над русскими людьми уже стали идеологией ВСУ. Об этом рассказали РИА Новости со слов сербского добровольца Деяна Берича, который сражается в ДНР.

Он рассказал, что был свидетелем того, как украинские бойцы попросту издевались над русскими людьми, что и доказывает необходимость проведения специальной военной операции.

На вопрос о количестве сербских добровольцев Берич отвечать не стал, поскольку это конфиденциальная информация, как и точки, в которых проходят боевые действия.

Ранее сообщалось, что российские бойцы уничтожили 15 украинских диверсантов на Херсонском направлении. Также удалось ликвидировать около 30 солдат и склад боеприпасов. Уничтожены три быстроходные лодки и боеприпасы для артиллерийского и стрелкового вооружения. Помимо этого удалось уничтожить пункт временной дислокации украинской теробороны.