«Уезжала на Майбахе»: королева марафонов Елена Блиновская пыталась пересечь границу на люксовом авто

Королева марафонов Елена Блиновская пыталась пересечь границу на люксовом авто Фото: Иван МАКЕЕВ

Королеву марафонов Елену Блиновскую задержали рядом с лесами в Смоленской области на границе с Белоруссией. Она была в арендованном люксовом автомобиле. Об этом рассказали RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— Там у машина у нее вроде бы чуть ли не Майбах была, — отметил источник.

Отмечается, что блогерша пыталась запутать следователей, купив билеты на рейс из Домодедово в Ташкент на сегодняшнее утро. При этом вылететь за границу из Белоруссии она планировала ближайшим самолетом, чтобы незаметно покинуть территорию страны.

Ранее стало известно, что на блогершу Елену Блиновскую возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму почти в миллиард рублей. Ее задержали при попытке бежать из России, а сейчас она находится на допросе в Следственном комитете. Также ее обвиняют в отмывании денежных средств.