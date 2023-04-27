Пушилин заявил, что ВСУ точно пойдут в контрнаступление, но не в начале мая

Пушилин сомневается, что контрнаступление ВСУ начнется в мае Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия рано или поздно начнет контрнаступление, но его проведение в начале мая маловероятно.

“Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят”, – сообщил политик в эфире телеканала “Россия 24”.

По его мнению, у Киева нет возможности отказаться от контрнаступления из-за того, что его Западные союзники вложили слишком много денег в эту идею, и ее “надо отрабатывать”.

Напомним, военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказал три возможных сценария этого контрнаступления. Он считает, что ВСУ вероятнее всего попытаются прорваться в Запорожской области в направлении Мелитополя. По словам военкора, отражая периодически "разведки боем" Киева на данном направлении российские бойцы не только показывают полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” их отбивать.