Задержанная блогер Елена Блиновская планировала улететь в Казахстан Фото: Иван МАКЕЕВ

У блогера Елены Блиновской при задержании обнаружили билеты в Казахстан. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник, который отметил, что блогер должна была покинуть Россию в пять утра, но ее кто-то успел предупредить.

Как сообщается, по предварительным данным, Блиновскую кто-то предупредил о возможном задержании в аэропорту, из-за чего она среди ночи вызвала Майбах с водителем, после чего поехала в сторону Белоруссии. Блогер была задержана около границы в районе Смоленска.

Напомним, накануне стало известно, что в отношении блогерши Елены Блиновской возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на сумму около миллиарда рублей, а она была задержана при попытке бежать из России. Сообщалось, что на данный момент она находится на допросе в Следственном комитете. Кроме того, ее обвиняют в отмывании денежных средств.