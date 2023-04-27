Володин объяснил решение Байдена баллотироваться на второй срок желанием избежать наказания Фото: REUTERS

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет баллотироваться на второй срок, поскольку боится понести наказание на фоне низкой популярности у населения, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«70% американцев не хотят видеть его больше президентом. Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинули уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, спикер Госдумы обвинил главу Белого дома в подрыве газопроводов «Северного потока», создании военных биолабораторий, разрушении экономики Европы и геноциде мирных жителей России и Украины.

Как писал сайт KP.RU, Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Объявление о намерении участвовать в выборах главы государства он сделал 25 апреля – в тот же день, что и четыре года назад.