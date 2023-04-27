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НовостиПолитика27 апреля 2023 8:11

Володин объяснил решение Байдена баллотироваться на второй срок желанием избежать наказания

Спикер Госдуы напомнил об уголовном преследовании Трампа после его проигрыша на выборах президента США
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Володин объяснил решение Байдена баллотироваться на второй срок желанием избежать наказания

Володин объяснил решение Байдена баллотироваться на второй срок желанием избежать наказания

Фото: REUTERS

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет баллотироваться на второй срок, поскольку боится понести наказание на фоне низкой популярности у населения, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«70% американцев не хотят видеть его больше президентом. Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинули уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, спикер Госдумы обвинил главу Белого дома в подрыве газопроводов «Северного потока», создании военных биолабораторий, разрушении экономики Европы и геноциде мирных жителей России и Украины.

Как писал сайт KP.RU, Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Объявление о намерении участвовать в выборах главы государства он сделал 25 апреля – в тот же день, что и четыре года назад.